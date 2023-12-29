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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:52 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:52
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        Samsun'da sahte içki operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde sahte içki ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

        Belirlenen adreslerde yapılan aramada 171 şişe kaçak içki, 570 litre etil alkol, 1905 boş alkol şişesi, 8 bin 960 sahte bandrol ve etiket ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

        Operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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