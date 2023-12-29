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        Havza'da polisten "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" bilgilendirmesi

        Havza'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 14:41 Güncelleme: 29.12.2023 - 14:42
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        Havza'da polisten "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" bilgilendirmesi
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        Havza'da, İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" kapsamında bilgilendirme yapıldı.

        Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında Havza Toplum Destekli Polislik Bürosu ve İlçe Trafik Tescil Büro Amirliği iş birliğinde, motosiklet sürücülerinin de yol hakkı bulunduğu konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla broşür dağıtılarak, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirildi.

        Ayrıca polisler tarafından vatandaşlar, dijital ve telefon dolandırıcılığı ile evden hırsızlıklar konularında da uyarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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