Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.A. (59) idaresindeki 55 RN 993 plakalı hafif ticari araç, Aşağı Yamanlı Mahallesi mevkisinde karşı yönden gelen İ.B'nin (57) kullandığı 55 AIM 07 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan İ.Y. (57) ve H.Y. (52) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.