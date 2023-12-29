Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Kyser 7, Bora Satır, Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Levi 10, Henry 14, Mooney 4 , Göktuğ Baş 12, Arda Berk Kaya

Galatasaray Ekmas: Walden 5 , Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 6, Prepelic 12, Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, McCormack 22, Göksenin Köksal 5

1. Periyot: 14-16

Devre: 30-33

3. Periyot: 50-55

SAMSUN

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