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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:27 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:27
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 10, Kyser 7, Bora Satır, Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Levi 10, Henry 14, Mooney 4 , Göktuğ Baş 12, Arda Berk Kaya

        Galatasaray Ekmas: Walden 5 , Sadık Emir Kabaca 11, Halilovic 6, Prepelic 12, Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, McCormack 22, Göksenin Köksal 5

        1. Periyot: 14-16

        Devre: 30-33

        3. Periyot: 50-55

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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