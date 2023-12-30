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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 30.12.2023 - 12:38
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Samsun'da tütün ve sigara kaçakçılığı operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çarşamba ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Yapılan aramada, 205 paket kaçak sigara, 1400 makaron (filtreli sigara kağıdı), 5 kilogram kıyılmış tütün ve 52 elektronik sigara likidi ele geçirildi.

        Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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