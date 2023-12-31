Samsun'da askeri alanda tellere takılan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

Samsun'da askeri alanın duvarındaki tellere takılarak mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı duvarı üzerindeki dikenli tellerin olduğu alanda bir kedinin uzun süredir hareket etmediğini fark eden askeri personel durumu itfaiyeye bildirdi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri kısa sürede komutanlık yerleşkesine gelerek kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı.

Ekiplerce tedavisi tamamlanan kedi doğal yaşam alanına salıverildi.