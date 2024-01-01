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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 01.01.2024 - 16:16
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye esnasında, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

        Araçta bulunan G.G'ye yapılan üst aramasında, 173 gram sentetik uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alının şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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