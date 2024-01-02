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        Samsunspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti

        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:55 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:59
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        Samsunspor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti
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        Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 6 Ocak Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirildi. Isınma ve koordinasyon çalışması ile başlayan antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Antrenmana sakatlıkları devam eden Gaetan Laura, Zeki Yavru ve Taylan Antalyalı katılmadı.

        Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri

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