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        Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Bafra ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 21:07 Güncelleme: 02.01.2024 - 21:09
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        Samsun'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun’un Bafra ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu.

        Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda F.D'nin kullandığı 55 AJB 785 plakalı otomobilin motor kısmında seyir halindeyken alev çıkmaya başladı.

        Alevi fark eden sürücü, otomobili yol kenarına çekerek aracından indi.

        Çevredekilerin yardımıyla otomobildeki yangın, yangın tüpüyle müdahale edilerek söndürüldü.

        İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları kontrolün ardından otomobili çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

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