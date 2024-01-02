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        Samsun'da bir kişi parkta öldü

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:23 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:34
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        Samsun'da bir kişi parkta öldü
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişi parkta hayatını kaybetti.

        İlçenin 19 Mayıs Mahallesi Muzaffer Önder Parkı’nda Mustafa Akıncı, bir anda yere yığıldı.

        Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ekipler, Akıncı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Akıncı’nın cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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