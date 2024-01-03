Samsun'da 34 bin 120 makaron ele geçirildi Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada 30 bin boş, 4 bin 120 de doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.