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        Samsun'da 34 bin 120 makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 12:39 Güncelleme: 03.01.2024 - 12:39
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        Samsun'da 34 bin 120 makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda 34 bin 120 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde bir adreste yaptıkları aramada 30 bin boş, 4 bin 120 de doldurulmuş makaron ele geçirdi.

        Operasyonda 2 kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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