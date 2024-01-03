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        Havza'da zabıta ekiplerinden fiyat listesi denetimi

        Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili denetim yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:50
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        Havza'da zabıta ekiplerinden fiyat listesi denetimi
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        Havza Belediyesi zabıta ekipleri, Ticaret Bakanlığınca uygulamaya konulan Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili denetim yaptı.

        Zabıta Müdürlüğü ekipleri, lokanta, restoran, kafe, pastane gibi iş yerlerinde yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmeleri ziyaret ederek, esnafa yönetmelik hakkında bilgi veriyor.

        Esnaf ve tüketicilerin bilgilendirilmesi, ekonomik çıkarların en üst seviyede korunması ve olabilecek mağduriyetin engellenmesi hedeflenen çalışmada zabıta ekipleri, işletme sahiplerini bilgilendirerek yönetmelik değişikliğine uyulmaması durumunda cezai işlem uygulanacağı konusunda uyarı yaptı.

        Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, vatandaşların ekonomik çıkarlarını korumanın ve doğru bilgilendirme yapmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Yönetmelik hükümlerine göre bundan sonra yiyecek, içecek hizmeti sunan işletmeler başta olmak üzere iş yeri girişinde müşterilerin görebileceği bir yerde ve masalarda, menülerde fiyatları bulundurma zorunluluğu getirildi. Doğru fiyat bilgilendirmesinin olması hem esnaf hem de tüketiciler açısından önem arz ediyor. Bu düzenlemeye uymayan esnafımıza cezai işlem uygulanacaktır. Gerek bilgilendirme gerek denetim hizmetleriyle vatandaşlarımızın yanındayız." dedi.

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