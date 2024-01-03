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        Samsun'da 2023 yılında 536 milyon lira yol yatırımı gerçekleşti

        Samsun'da 2023 yılında Büyükşehir Belediyesince 536 milyon liralık yol yatırımının gerçekleştiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 16:02 Güncelleme: 03.01.2024 - 16:11
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        Samsun'da 2023 yılında 536 milyon lira yol yatırımı gerçekleşti
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        Samsun'da 2023 yılında Büyükşehir Belediyesince 536 milyon liralık yol yatırımının gerçekleştiği bildirildi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2023 yılında 701 kilometre yol, 103 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştirildi.

        Yatay kalkınmaya büyük önem veren Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarda gerek kent merkezinde gerek kırsalda ulaşım altyapısını daha güçlü hale getirdi.

        Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, 452 araç ve 755 personelle 2023 yılında 566 kilometre sathi kaplama, 42 kilometre sıcak asfalt, 93 kilometre beton yol olmak üzere toplam 701 kilometrelik yol kaplama çalışması gerçekleştirdi. Ayrıca 21 kilometrelik de yeni imar yolu çalışması yapıldı. 103 kilometre yol genişletme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında toplam 536 milyon liralık yol yatırımı yaptı.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Yol sorunu olan mahalle kalmayacak" hedefi doğrultusunda çalıştıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

        "Ekiplerimizin kentimizin dört bir yanında yaptığı çalışmalarla ulaşım altyapımız daha güçlü hale geldi. Bu noktada 2023 yılını yol çalışmaları anlamında çok verimli bir şekilde geçirdik. Yapılamaz denilen yolları yaptık ve tüm bunları yaparken yüksek verimlilik ilkesini uyguladık. Kendi ekip, ekipman ve kurumsal kabiliyetimize güvenerek çalışmalarımızı gerçekleştirdik. Kendi tesislerimizde ürettiğimiz malzemeleri kullanarak kendi ekiplerimizle yollarımızı yaptık."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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