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        Bafra'da zabıta ekiplerinden fiyat listesi denetimi

        Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, 1 Ocak itibarıyla Ticaret Bakanlığınca lokanta ve benzeri işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat listesinin bulunup bulunmadığını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 08:56 Güncelleme: 04.01.2024 - 08:58
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        Bafra'da zabıta ekiplerinden fiyat listesi denetimi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde zabıta ekipleri, 1 Ocak itibarıyla Ticaret Bakanlığınca lokanta ve benzeri işletmelerde zorunlu hale getirilen fiyat listesinin bulunup bulunmadığını denetledi.

        Zabıta ekipleri, yönetmelikte yer alan, vatandaşların alışveriş yaptığı kafe, restoran, lokanta, pastane gibi işletmelerde iş yerinin giriş kapısının önüne veya hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde fiyat ve menü listesinin konulması incelendi, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulandı.

        Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Bakanlığın yeni düzenlemesiyle keyfi fiyat artışları ve fahiş zamların ortadan kalkacağını belirterek, "Tüketici ve işletme arasında denge kurulacak, vatandaşlarımızın mağduriyeti ortadan kalkmış olacak. Vatandaşlarımızın sağlığı, huzuru ve mutluluğu için ekiplerimiz görevlerini titizlikle ve özenle yerine getiriyor. Kurallara uyan bütün esnaf kardeşlerime teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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