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        19 Mayıs Belediyesi zabıtasından fiyat denetimi

        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışlarına yönelik denetim yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 09:05 Güncelleme: 04.01.2024 - 09:08
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        19 Mayıs Belediyesi zabıtasından fiyat denetimi
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        19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri tarafından, haksız fiyat artışlarına yönelik denetim yapıldı.

        Haksız fiyat artışlarının önüne geçebilmek amacıyla 19 Mayıs Belediyesi zabıta ekipleri, ilçedeki marketlerde raf ve ürün fiyat kontrolü gerçekleştirdi.

        Denetimler kapsamında zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinden örnek alarak, raf ve kasa fiyatlarıyla alış ve satış fiyatlarını karşılaştırıyor, her ürünün son kullanma tarihleri kontrol ediliyor.

        Zabıta ekipleri, faturaları da ayrıntılı şekilde inceleniyor. Denetimlerde raf ile kasa fiyatları arasında farklılık tespit edilmesi durumunda tutanak tutuluyor.

        Galeri
        Galeri

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