Reeder Samsunspor'un rakibi Beşiktaş Emlakjet
Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.
Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.
Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.
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