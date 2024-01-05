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        Reeder Samsunspor'un rakibi Beşiktaş Emlakjet

        Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 10:23 Güncelleme: 05.01.2024 - 10:23
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        Reeder Samsunspor'un rakibi Beşiktaş Emlakjet
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        Reeder Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yarın Beşiktaş Emlakjet'i konuk edecek.

        Ligde geride kalan 14 maçında sadece 2 kez kazanabilen ve 16. sırada yer alan Samsun ekibi, Beşiktaş Emlakjet'i yenerek ilk yarıyı galibiyetle kapatmayı hedefliyor.

        Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak Reeder Samsunspor-Beşiktaş Emlakjet maçı, saat 13.00'te başlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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