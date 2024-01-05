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        Samsun'da 320 bin makaron ele geçirildi

        Samsun'da düzenlenen operasyonda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 11:24 Güncelleme: 05.01.2024 - 11:24
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        Samsun'da 320 bin makaron ele geçirildi
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        Samsun'da düzenlenen operasyonda 320 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

        İlkadım ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında 320 bin boş makaron bulundu.

        Olayla ilgili bir zanlı hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet nedeniyle adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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