Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

Yapılan çalışmada, U.B'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Şüpheli gözaltına alındı.

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