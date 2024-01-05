Samsun'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi. (36) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.

Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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