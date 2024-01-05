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        Samsun'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 14:16 Güncelleme: 05.01.2024 - 14:16
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        Samsun'da 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.E'yi. (36) Altınkaya Mahallesi'nde yakalandı.

        Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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