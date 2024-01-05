Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

U.B'nin ikametinde yapılan aramada 423 gram kubar esrar ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U.B, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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