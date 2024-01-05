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        Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 18:50 Güncelleme: 05.01.2024 - 18:50
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        Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

        İsa T. (47) idaresindeki 55 GV 356 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu üzeri DSİ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

        Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Rahime T. (69) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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