Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İsa T. (47) idaresindeki 55 GV 356 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu üzeri DSİ mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Rahime T. (69) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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