Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda evde yastık içine zulalanmış 1596 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler 5 zanlıyı gözaltına aldı.

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