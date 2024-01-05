Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2024 - 23:51 Güncelleme: 05.01.2024 - 23:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda evde yastık içine zulalanmış 1596 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Ekipler 5 zanlıyı gözaltına aldı.

        ​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "Federasyon nerede derse o zaman oynarız"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        "TFF Başkanı istifa etmeli"
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        Riyad'da neler yaşandı? Dakika dakika anlattı
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        "Aday olmayı planlamıyorum"
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Hasan Çetin tutuklandı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Dolmabahçe'de Paşa tokadı!
        Fenomen çift tutuklandı
        Fenomen çift tutuklandı
        "Bravo Kasımpaşa!"
        "Bravo Kasımpaşa!"
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        Otel çıkışındaki cinayet çözüldü!
        "Bıraktığı yerden!.."
        "Bıraktığı yerden!.."
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Tahkim Kurulu, Koca'nın cezasını onadı!
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Ayhan Bora Kaplan iddianamesi tamamlandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Casusluk operasyonunda 15 şüpheli tutuklandı
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        Son yılların gözdesi yeni nesil pişiriciler: Air fryer tamamen sağlıklı mı?
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        İran'daki bombalı saldırıda gözaltı
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        Eski taş ocağında bulundu! 54 çocuğa ait
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        İşte 5 Ocak'ta vizyona giren filmler
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        Alper Gezeravcı uzay misyonunu anlattı
        "Belki de beni arıyordu"
        "Belki de beni arıyordu"

        Benzer Haberler

        Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsun'da ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
        Samsunspor Kulübü, basketbol takımına destek istedi
        Samsunspor Kulübü, basketbol takımına destek istedi
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı
        Samsun'da tarihi eser operasyonunda 1 zanlı yakalandı