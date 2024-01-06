Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Salon:MustafaDağıstanlı

Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel

Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17

Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Mitchell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Delgado 16

1. Periyot: 23-23

Devre: 40-41

3. Periyot: 57-54

SAMSUN

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