Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:MustafaDağıstanlı
Hakemler: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17
Beşiktaş Emlakjet: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Mitchell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Delgado 16
1. Periyot: 23-23
Devre: 40-41
3. Periyot: 57-54
SAMSUN
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