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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 19:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 19:58
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji, Emre Kılınç, Dimata, Holse, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı, Haluk Mustafa Tan

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Münir Levent Mercan, Ceccherini, Paoletti

        Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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