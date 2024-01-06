Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji, Emre Kılınç, Dimata, Holse, Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı, Haluk Mustafa Tan
VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric, Güven Yalçın, Lasagna, Münir Levent Mercan, Ceccherini, Paoletti
Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric (VavaCars Fatih Karagümrük)
SAMSUN
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