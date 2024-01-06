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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:19 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:19
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji (Dk. 46 Ercan Kara), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 59 Fofana), Holse (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tait), Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Osman Çelik)

        VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Münir Levent Mercan, Ceccherini (Dk. 51 Frederic Veseli), Paoletti

        Gol: Dk. 85 Ercan Kara (Yılport Samsunpor)

        Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric, Dk. 64 Can Keleş, Dk. 90+2 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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