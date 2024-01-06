Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

Hakemler: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Alim Öztürk, Benasser, Moundilmadji (Dk. 46 Ercan Kara), Emre Kılınç, Dimata (Dk. 59 Fofana), Holse (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Soner Gönül, Satka, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tait), Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Osman Çelik)

VavaCars Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Münir Levent Mercan, Ceccherini (Dk. 51 Frederic Veseli), Paoletti

Gol: Dk. 85 Ercan Kara (Yılport Samsunpor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Moundilmadji, Dk. 30 Taylan Antalyalı (Yılport Samsunpor), Dk. 24 Eysseric, Dk. 64 Can Keleş, Dk. 90+2 Biraschi (VavaCars Fatih Karagümrük)

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