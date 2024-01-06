Samsunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor'a 1-0 yenilen VavaCars Fatih Karagümrük'ün teknik direktörü Şota Arveladze, "Onlar güzel bir gol attı biz maçı kaybettik." dedi.

Arveladze maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, iyi maç olmadığını söyledi.

İki takımdan da performans açısından çok fazlasını beklediğini aktaran Arveladze, "Maalesef, rakip bizi çok zorlamadı, biz de gelemedik. Çok kolay topları verdik. Böyle karambol gibi bir maç oldu. Ne onlar maçı kontrol etti, ne biz maçı kontrol ettik. Çok top kaybı oldu. Onlar güzel bir gol attı, biz maçı kaybettik. Yani kötüydük." ifadelerini kullandı.