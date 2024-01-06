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        Samsunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 22:04 Güncelleme: 06.01.2024 - 22:04
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        Samsunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'inin 19. haftasında sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 yenen Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, "Kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." dedi.

        Gisdol, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kendileri için çok zor bir haftayı geride bıraktıklarını söyledi.

        Çok duygu yüklü bir hafta yaşadıklarını anlatan Gisdol, "Sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. Gerek bu maç olsun gerek önümüzdeki maçlarda olsun en iyi ilk 11 oluşturmayı çalıyoruz. Kesinlikle bu galibiyetten ötürü çok mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum." ifadesini kullandı.

        Mustafa Tan'ın gösterdiği performansı beğendiğini dile getiren Gisdol, "Akademimizden sadece Mustafa değil, Mustafa gibi birçok oyuncuyu A takıma taşımamız gerekiyor. Mustafa da bugün çok iyi performans gösterdi. Lige verilen aradan sonra oyuncularda performans düşüklüğü olabiliyor. Bugün tüm oyuncularımız bu maçın çok önemli olduğunu biliyordu. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Açıkçası 3. bölgede daha başarılı işler yapabilirdik." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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