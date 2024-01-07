Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da geçen yıl Büyükşehir Belediyesinden 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardım

        Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında ihtiyaç sahibi 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardımda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:24 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da geçen yıl Büyükşehir Belediyesinden 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 yılında ihtiyaç sahibi 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardımda bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik destekler sürüyor.

        Belediye, 2023 yılında ihtiyaç destek kartı, gıda yardımı, sıcak yemek hizmeti, yakacak yardımı, eğitim yardımı, nakit desteği, eşya yardımı, ramazan yardımı gibi başlıklarda 68 bin 729 kişiye 45 milyon 655 bin lira yardımda bulundu. Yardım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından titizlikle gerçekleştirildi.

        6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen iki büyük depremin adından tüm gücüyle afet bölgesine giderek çalışmalarda yer alan Büyükşehir Belediyesi kente gelen depremzedeleri de yalnız bırakmadı. 2023 yılında 9 bin 483 depremzede vatandaşa temel ihtiyaç, gıda, eşya ve ramazan yardımında bulunuldu.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmayı sürdüreceklerini belirtti.

        Demir, "Sosyal yardımlarımızdan gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin faydalanması çok önemli. Bu noktada ekiplerimiz titizlikle çalışıyorlar. Bizler ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın her zaman her türlü taleplerini karşılamak için yanlarındayız. Adaleti ve hakkaniyeti gözeterek yardımlarımızı vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Vatandaşlarımızın her biri bizim için çok kıymetli. İhtiyaç sahibi ailelerimize sahip çıkmak, bizim en önemli insani görevimizdir." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklıyor
        11'ler belli oldu!
        11'ler belli oldu!
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        Dolandırıcılık yöntemine bir yenisi daha eklendi
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        İspanyollar, Arda Güler'i konuşuyor!
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        90 yaşındaki kadın 5 gün sonra enkazdan kurtuldu
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        'Kürtaj olduğum için pişmanım'
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Okan Buruk'tan mecburi rotasyon!
        Birbirlerini sildiler
        Birbirlerini sildiler
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Aman dikkat! Rota değiştirdi!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Mezar ev vahşetini sokaktaki 3 kelime çözdü!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Passolig bir yıl daha devam edecek!
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        Kahreden yangın! 2 çocuk hayatını kaybetti
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        ABD'de 171 Boeing uçakları incelemede!
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        "Bir kadın hikâyesinin parçası oldum"
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        'Altın Filmler' varla yok arasında
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Konuşkan bir ailede yaşayan çocuk daha şanslı!
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Siyasi liderler üzerine 10 unutulmaz film
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        Öğrenci servisini kaçıran zanlı konuştu
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'
        'Yaşanan süreç 2003 ile aynı değil'

        Benzer Haberler

        Samsun'da sel ve taşkın risklerine karşı iki köprü yeniden inşa edildi
        Samsun'da sel ve taşkın risklerine karşı iki köprü yeniden inşa edildi
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        Samsun'da evlerini uyuşturucu imalatına çevirdikleri belirlenen 4 şüpheli y...
        Samsun'da evlerini uyuşturucu imalatına çevirdikleri belirlenen 4 şüpheli y...
        Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve operasyon; 4 gözaltı
        Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve operasyon; 4 gözaltı
        Psikolojik rahatsızlığı bulunanlar ve yakınlarına destek için danışma hattı...
        Psikolojik rahatsızlığı bulunanlar ve yakınlarına destek için danışma hattı...
        Samsunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından
        Samsunspor-Fatih Karagümrük maçının ardından