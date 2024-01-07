Samsun'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

İlçeye bağlı Çadır Mahallesi'nde Murat Yer idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

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