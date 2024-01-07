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        Samsun'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 07.01.2024 - 20:25
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        Samsun'da şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde şarampole devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.

        İlçeye bağlı Çadır Mahallesi'nde Murat Yer idaresindeki plakası öğrenilemeyen traktör, ormanlık alanda şarampole devrildi.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıyı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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