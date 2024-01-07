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        Samsun'da polis ekipleri abartı egzoz ve motosiklet denetimi yaptı

        Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiyeli araç denetimi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 19:24 Güncelleme: 07.01.2024 - 19:32
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        Samsun'da polis ekipleri abartı egzoz ve motosiklet denetimi yaptı
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        Samsun'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, modifiyeli araç denetimi yaptı.

        Kent genelinde uygulama yapan ekipler, emniyet kemeri, abartı egzoz, yüksek sesli müzik, kamu huzurunu bozan araçlara yönelik denetimde bulundu.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimlerde, araç filmi olan araçların filmlerini söktürdü.

        Sigortasız ve muayenesiz araçları trafikten men eden ekipler, kask ya da standart dışı egzoz sistemine sahip motosikletlilere de cezai işlem uyguladı.

        Ekipler gün boyu yaptıkları uygulamalarda toplam 150 aracı kontrol etti.

        Uygulamalarda 97 araç ve sürücüsüne işlem yapan ekipler, sürücülere toplam 110 bin 541 lira para cezası uyguladı, 32 aracı ise trafikten men etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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