Uzmanlar cildimizi kışa hazırlamamız gerektiği hakkında uyardı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahin, cildi kış mevsimi şartlarına hazırlamak için yapılması gereken konular hakkında bilgi verdi.

OMÜ Tıp Fakültesi Dermatoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Şahin, soğuk havalarda sık rastlanan deri hastalıklarının başında egzamaların geldiğini dile getirdi. Egzamalardan dolayı oluşan kaşıntıların günlük aktiviteleri engellediğini ve yaşam kalitesini düşürdüğünü dile getiren Şahin, "Özellikle kış aylarında polikliniğimize başvuran hastaların yaklaşık yüzde 30'unun şikayetleri, soğuk havanın deriyi doğrudan veya dolaylı olarak etkilemesinden kaynaklanıyor." ifadelerine yer verdi.

Soğuk havalarda özellikle de rüzgarla temasta, derimizin üzerindeki yağ tabakasının kuruduğunu ve tahrişe yatkın hale geldiğini bildiren Şahin, "Kışla birlikte alevlenen bir başka egzama türü ise atopik egzamadır. Özellikle çocuklarda görülen atopik egzamalar soğuk havalarda alevlenebilmektedir. Atopik egzama denilen bu hastalıkta, özellikle yanaklarda, kolun iç yüzlerinde, bacakların arka taraflarında kuru, kaşıntılı, kızarık yaralarla tarafımıza başvururlar. Egzama ile oluşan şiddetli kaşıntı, hastanın günlük aktivitelerini engelleyecek boyuta ulaşabilir." dedi.

- Grip ve bakteriyel enfeksiyon sedef hastalığını tetikliyor

Kuru ve soğuk hava, düşük nem ve enfeksiyonların sedef hastalığı olan kişilerin yaralarında artışa sebep olduğunu söyleyen Şahin, "Sedef hastalarında soğuk hava ile temas deriyi kurutur ve kuruluk kaşıntıyı arttırır. Sedefi olan kişilerde kaşınma arttıkça yaralar çıkmaya devam eder. Hastalar grip ve bakteriyel enfeksiyon gibi ateşli hastalıklar geçirdiği zaman sedef hastalığında alevlenmelerin olduğunu görmekteyiz. Sedef hastalarının yaraları arttığı zaman mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Kış aylarında soğuk kurdeşeni ve yaralanması gibi soğuk hava ile ilgili hastalıkların sıklığında artış görüldüğünü bildiren Şahin, şunları kaydetti:

"Soğuk kurdeşeni ve yaralanmasından korunmak için önceliğimiz soğuk hava ile temasın engellenmesidir. Soğuk hava ile temas eden vücut bölgelerinde deriden kızarık, kabarık, kaşıntılı yaralar oluşmaktadır. Soğuk yaralanmasında ise el, ayak, parmak uçları, kulak kepçeleri ve burun gibi vücudun uç bölgelerinde kızarıklık, ağrı, yanma ve kaşıntı hissi oluşmaktadır. Bu hastalıkların tedavisinde önceliğimiz vücudun soğuk ile temasının engellenmesidir. Engelleme için de eldiven, bere ve atkı takarak, derinin kuruyan yerlerine nemlendirici sürülmelidir."​​​​​​​