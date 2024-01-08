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        Havza'da 1 yılda 4 bin 67 kişiye sosyal yardım verildi

        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 14:41 Güncelleme: 08.01.2024 - 15:04
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        Havza'da 1 yılda 4 bin 67 kişiye sosyal yardım verildi
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        Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2023 yılında 4 bin 67 kişiye 31 milyon 980 bin 655 lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

        Kaymakam Mustafa Ayvat, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.

        Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu dile getiren Ayvat, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, eğitim, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu bildirdi.

        Toplam 4 bin 67 kişiye ulaşıldığını belirten Ayvat, "2023 yılı içinde ayni ve nakdi olmak üzere toplam 31 milyon 980 bin 655 lira tutarında yardım yapıldı." dedi.

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