Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmada "kasten yaralama", "hakaret", "tehdit" ve "güveni kötüye kullanmak" suçlarından 21 yıl 4 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.E. yakalandı.

Firari hükümlü işlemlerinin ardından yetkili makamlara teslim edildi.

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