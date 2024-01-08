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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 10 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açacak

        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24), 10 Ocak Çarşamba günü açılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:24 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:24
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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 10 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açacak
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        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24), 10 Ocak Çarşamba günü açılacak.

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen OKAF'24, 10-11 Ocak'ta TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezinde ziyaretçilerini ağırlayacak.

        SAMÜ'den yapılan açıklamaya göre, OKAF'24'ün, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi gibi önemli eğitim kurumlarının da desteğiyle gerçekleştirileceği bildirildi.

        Fuar, öğrencilerle mezunları, sektör liderleri, Türkiye'nin en önde gelen kamu kurum ve kuruluşları, medya ve meslek örgütleriyle bir araya getirerek, niteliklerine ve kariyer planlarına uygun fırsatlar sunmayı hedefliyor.

        Etkinlik, katılımcılara bilinçli kariyer hedefleri oluşturma, niteliklerini geliştirme, sektör beklentilerine uygun donanıma sahip olma ve başarılı girişimci ve liderler ile temas kurma fırsatı verecek. Aynı zamanda, firmalar için nitelikli öğrenci ve mezunlarla doğrudan iletişim kurarak, iş ve staj ihtiyaçlarına yönelik adayları bulma imkanı sağlayacak.

        OKAF'24 ayrıca, sponsor firmalara özel görüşme odaları, etkinlik ve konferans salonları tahsis ederek, kendi kariyer etkinliklerini düzenleme ve geniş bir kitleye ulaşma imkanı sunacak. Bölgedeki tüm üniversitelerin basılı ve görsel medya organlarında yapılacak tanıtım çalışmalarıyla, katılımcı firmaların ve kurumların tanıtımını maksimize etmeyi amaçlıyor.

        Fuar hakkında detaylı bilgiye "https://okaf.samsun.edu.tr" adresinden ulaşılabiliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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