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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, partilileriyle buluştu

        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 20:14 Güncelleme: 08.01.2024 - 20:24
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan, partilileriyle buluştu
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        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

        AK Parti Samsun İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya gelen Doğan, kurtuluş meşalesinin yakıldığı Samsun için açıklanan Büyükşehir Belediye Başkanları arasında en genç belediye başkanı adayı olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşadığını bildirdi.

        Gençliğin enerjisi, büyüklerin tecrübesiyle Samsun'u hep birlikte yöneteceklerini dile getiren Doğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi hedefimiz en yüksek oy oranını almak, bunun için canla başla çalışacağız. Ne büyük bir yük yüklendiğimin, nasıl bir sorumlulukla karşı karşıya olduğumun farkındayım. Heyecanlıyım, gururluyum, hazırım, kararlıyım." dedi.

        - "Gündemimizde rakiplerimiz değil milletimiz olacak"

        Modern kent yönetimine hakim, katılımcı ve şeffaf yönetim biçimi ile hizmet edeceklerini bildiren Doğan, "Altyapıdan üstyapıya, eğitimden kültüre, sosyal belediyecilik uygulamalarından dijital belediyeciliğe kadar her alanda hizmet üretirken katılımcı bir anlayışla, tüm paydaşlarımızla kararlarımızı alacağız. Şehrimizde gerçekleştireceğimiz her hizmet tüm vatandaşlarımızın yüzü gülsün diye olacak. Her başarının altında sizlerin imzası olacak." ifadelerini kullandı.

        Doğan, şunları kaydetti:

        "Samsun'u öncü şehir yapmak, dünya şehirleri arasına dahil etmek için her anımızı vakfedeceğiz. Yatırım alan, istihdam yaratan, üreten ve aynı zamanda şehrin tüm imkanlarını vatandaşıyla paylaşan bir şehir hedefliyoruz. Toplumumuzun her kesiminin rahatça nefes aldığı, şehre kendini ait hissettiği, kendini rahatlıkla şehre emanet ettiği bir şehir inşa etmek amacımız olacak. Gündemimizde rakiplerimiz değil milletimiz olacak. İşimiz başarı hayali kurmak değil başarmak için çalışmak olacak. Hedefimiz hiç kimsenin kayıtsız kalamayacağı işler olacak. Sorunları sadece konuşmaktan ziyade, çözerek yol alacağız."

        Doğan, Çarşamba'da 5 yılda vatandaşlara hizmet ettiğini, artık 17 ilçede hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

        "Bize bugüne kadar ne görev verildiyse Rabbimin yardımıyla en iyi şekilde yapmak için samimiyetle gayret ettik." diyen Doğan, konuşmasını şöyle tamamladı:

        "Bugüne kadarki hizmetlerimizde bizlere destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Samsun'umuza uzun yıllar hizmetlerde bulunan, kentimizi öncü şehirler arasına getiren, bizlerden desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen geçmiş dönem belediye başkanımız, Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Yusuf Ziya Yılmaz’a ve geçmiş dönem belediye başkanımız Zihni Şahin’e teşekkürlerimi sunuyorum. Samsunumuza değer katan, hizmet eden tüm başkanlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Değerli Başkanım Mustafa Demir'e kıymetli desteği için, Samsun'a kazandırdığı kıymetli hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah kendisinden devraldığımız bayrağı daha da ileriye taşımak için canla başla çalışacağız. Türkiye Yüzyılı'nda AK Parti belediyeciliğiyle, 19 Mayıs'ın kenti, gençliğin kenti, Atatürk'ün kenti, AK Partimizin kalesi Samsun'umuz için hazırız, kararlıyız."

        Programa, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ve partililer katıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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