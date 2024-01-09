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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı

        Samsun'un İllkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 09:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 09:39
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        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bir zanlı yakalandı
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        Samsun'un İllkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, O.T'nin uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratı üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, şüphelinin ikametinde yaptıkları aramada 360,29 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu imalatında kullanılan madde ele geçirdi.

        Gözaltına alınan O.T, İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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