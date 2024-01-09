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        Samsun'da binanın 5'inci katından aracın üstüne düşen kişi ağır yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 5'inci katından düşen kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 12:01 Güncelleme: 09.01.2024 - 12:01
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        Samsun'da binanın 5'inci katından aracın üstüne düşen kişi ağır yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bir binanın 5'inci katından düşen kişi ağır yaralandı.

        Hacınabi Mahallesi Bülbül Sokak'ta 5 katlı binanın en üst katında ikamet eden E.A. (53), balkondan dengesini kaybederek binanın önünde bulunan hafif ticari aracın üstüne düştü.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.A, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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