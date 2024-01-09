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        Samsunspor, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara, Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:21
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        Samsunspor, Trabzonspor karşısında galibiyet hedefliyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un golcü futbolcusu Ercan Kara, Trabzonspor maçından galibiyetle dönmek istediklerini söyledi.

        Ercan Kara, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, VavaCars Fatih Karagümrük maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduğunu dile getirdi.

        Samsunspor'un hedefinin her maçta galibiyet olduğuna işaret eden golcü oyuncu, "Önümüzdeki maçlardan da galibiyetle ayrılarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Trabzonspor maçı, bizim için önemli bir karşılaşma. Taraftarımızla oraya gidip güzel bir galibiyetle dönmek istiyoruz. Elimizden ne geliyorsa sahada göstermemiz lazım. İyi performans sergilememiz gerekiyor. Moralimiz iyi. Trabzonspor'a karşı çok iyi hazırlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

        FIFA'nın verdiği iki dönem transfer yasağını değerlendiren Ercan Kara, şunları kaydetti:

        "Transfer yasağı bizi çok etkilemedi, kulübün başarısı için ne gerekiyorsa yapmaya hazırız. Bu dönemde her futbolcuya ihtiyaç olduğunu bilerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Takım olarak önümüzdeki maçları almak istiyoruz. Ocak ayında 7 maçımız var. Her futbolcuya ihtiyaç olacak. Bu bağlamda herkesin kendini hazır tutması gerekiyor. Samsunspor'da bir aileyiz, hepimiz kulübün başarısı için elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız."

        Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Süper Lig'de 11 Ocak Perşembe günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı 16. hafta erteleme maçının hazırlıklarını sürdürdü.

        Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çalışan futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

        Samsun ekibinde Afrika Uluslar Kupası nedeniyle ülkelerinin milli takımında bulunan Nanu, Kingsley Schindler ve Olivier Ntcham, eşi hasta olduğu için izinli olan Mickael Tırpan ile sakatlığı devam eden Gaetan Laura, idmanda yer almadı.

        Öte yandan sakatlığı geçen Zeki Yavru, takımla çalıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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