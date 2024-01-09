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        Samsunspor, fiziksel performans ve oyun zekası verisi kullanmaya başladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Skillcorner Fiziksel Performans ve Oyun Zekası Verisi'ni kullanan ilk Türk takımı olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:26
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        Samsunspor, fiziksel performans ve oyun zekası verisi kullanmaya başladı
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, Skillcorner Fiziksel Performans ve Oyun Zekası Verisi'ni kullanan ilk Türk takımı olduğu bildirildi.

        Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Samsunspor'un Skillcorner firması ile sözleşme imzaladığı belirtildi.

        Sözleşme kapsamında Avrupa, Asya, Kuzey Amerika ve Güney Amerika'da bulunan 25 ligdeki verilere Samsunspor'un ulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Bu veri setindeki teknik, taktik ve fiziksel kriterler üzerinden oyuncu tespitleri ve karşılaştırmalar yapılabiliyor. Skillcorner'ın oyun zekası verisiyle Yılport Samsunspor, oyuncuların topsuz hareketleri, pas profilleri ve rakip takımların presi altında top kullanma becerilerini inceleyebilecek. Bu veri kulüplerin, oyun stillerine uygun oyuncuları tespit etmelerini ve rakiplerin güçlü ve zayıf yanlarını analiz etmelerini sağlıyor." ifadeleri kullanıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılport Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolda yenilikçi olmanın önem taşıdığının altını çizerek, "Artık futbolun ve oyuncuların analiz edilmesinde veri kullanımının büyük rolü var. Skillcorner verisi, oyuncu transferlerinde kanıta dayalı karar vermede ve maç analiz proseslerini geliştirmede bize faydalı olacak." değerlendirmesinde bulundu.

        Skillcorner İş Geliştirme Direktörü Pedro Nogueira ise Türkiye'de anlaştıkları ilk kulübün Samsunspor olduğuna işaret ederek, "Dünyanın her tarafında veri setimizin değerini anlayan kulüpler görmek bizim için heyecan verici. Şu anda 30'dan fazla ülkede 140 kulüple çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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