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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 17:02 Güncelleme: 09.01.2024 - 17:02
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen A.Ö. (23) ile N.K'nin (36) İlkadım ilçesindeki ikametlerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 379 gram sentetik uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 2 hassas terazi, 4 uyuşturucu madde kullanım aparatı, ruhsatsız tüfek, 28 sentetik ecza hapı, 10 tabanca fişeği, 3 kartuş ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 102 bin 900 lira ele geçirildi.

        Şüpheliler gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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