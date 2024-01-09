Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 09.01.2024 - 21:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikali sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Hisseli Harikalar Kumpanyası" müzikalini sahneledi.

        SAMDOB, Türk tiyatrosunun büyük ustası Haldun Dormen'in kaleme aldığı, Hababam Sınıfı filmi müziğiyle gönüllerde taht kuran Melih Kibar'ın bestelediği, Çiğdem Talu'nun şarkı sözlerini yazdığı müzikali, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sundu.

        Dört sezondur her temsilde kapalı gişe oynayan ve Samsun seyircisi tarafından çok sevilen "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nın üç temsilinin de biletleri günler öncesinden tükendi.

        Anadolu'da turne yapan bir kumpanyanın yeni bir assolist arayışına girmesini ve bulunan yeni assoliste köy ağasının aşık olmasıyla gelişen komik olayları anlatan müzikal, besteci ve orkestra şefi Kıvanç Tepe tarafından senfonik orkestraya uyarlandı.

        Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğini de yaptığı müzikal Şahan Gürkan tarafından sahneye koyuldu. Koreografisi Şebnem Şenel tarafından yapılan eserin dekorunda Hakkı Kandır'ın, kostümünde ise Gülnur Çağlayan Tuluk'un imzası var.

        Işık tasarımı Oğuz Murat Yılmaz tarafından yapılan müzikalde SAMDOB orkestra, koro, bale sanatçıları ve teknik ekiple birlikte 100'ü aşkın kişi görev yapıyor. Eserin başkemancısı olarak Eylül Benek Kuru yer alıyor.

        Müzikalin, 2023-2024 sanat sezonunun ve 2024'ün üçüncü temsili 11 Ocak'ta yeniden sanatseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        3. gol!
        3. gol!
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        İş insanı Yasin Cinkaya'nın cansız bedeni Yunanistan'da bulundu
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        New York'ta sinagogun altından tüneller çıktı
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        11 kez bıçaklayarak öldürdüler: Pişman değiliz
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Ekonomi yıl sonunda mutlu edecek mi?
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Fatih Camii'ndeki saldırganla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 9'uncu kez dede oldu
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Yüksel Uzel son yolculuğuna uğurlandı
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        Fenerbahçe'den iki yıldız hamlesi!
        35 yıl önce böyleydiler
        35 yıl önce böyleydiler
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        Dünya bu skandalı konuşuyor!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'den 5 günlük flaş uyarı!
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk

        Benzer Haberler

        Terme'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
        Terme'de yılın ilk muhtarlar toplantısı yapıldı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan MHP'ye ziyaret
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'dan MHP'ye ziyaret
        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında Samsun'da anıldı
        Efsane güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 63. yılında Samsun'da anıldı
        Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'ne gençlerden ziyaret
        Yaşar Doğu Anı Evi Müzesi'ne gençlerden ziyaret
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçmaya çalışır...
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yurt dışına kaçmaya çalışır...