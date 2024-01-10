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        AK Parti'li Karaaslan'dan Regaip Kandili mesajı

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:09 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:09
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        AK Parti'li Karaaslan'dan Regaip Kandili mesajı
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Karaaslan, mesajında mukaddes üç aylara ve Regaip Kandili'ne sağlıkla bir kez daha eriştikleri için Allah'a hamdettiklerini belirtti.

        Özel günlerin kardeşlik duygularını pekiştirdiğine işaret eden Karaaslan, "Manevi iklimiyle kalplerimizi saran, mağfiretimizi ve hidayetimizi dilediğimiz bu günlerde ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için dua ediyoruz. Manevi duygularımızı doruğa ulaştırırken millet olarak bağlarımızı ve dayanışmamızı daha da kuvvetlendiren bu özel zaman dilimlerini insani hasletlerimizin çoğalmasının ve kardeşlik duygularımızın pekişmesinin bir vesilesi olarak görüyoruz." ifadesini kullandı.

        Karaaslan, İsrail’in Filistin’e yönelik, dozu her geçen gün daha da artan saldırılarında, kadın, çocuk, ihtiyar demeden şehit edilen mazlumlara Allah’tan rahmet dileyerek şöyle devam etti:

        "Türkiye olarak geçmişte nasıl Filistinli kardeşlerimizin yanında olduysak bugün de Filistin halkının yanındayız. Zulme sessiz kalanlardan, katliamlara göz yumanlardan olmadık, olmayacağız. Necip milletimizin sahip olduğu şuurla, devletimizin güçlü iradesi ve kararlılığıyla bu zorlu süreçte desteklerimizle kardeşlerimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Duaların geri çevrilmeyeceğinin müjdelendiği bu kutlu zamanlarda, ülkemizin farklı cephelerde verdiği her mücadelede muzaffer olması, milletimizin huzuru ve esenliği, yurt içinde ve sınır ötesinde aziz vatan toprakları için canları pahasına mücadele eden kahraman güvenlik güçlerimizin muvaffakiyeti için dua ediyoruz."

        Karaaslan, İslam aleminin Regaip Kandili'ni ve mübarek üç aylarını tebrik ederek, bu müstesna kandilin insanlığın hidayetine ve esenliğine vesile olmasını diledi.

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