Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Samsun'da başladı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonu ve Samsun Üniversitesi (SAMÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24), Samsun’da başladı.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde başlayan fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda ziyaretçilere kapılarını açtı.

Samsun Vali Yardımcısı Şevket Cinbir, açılışta yaptığı konuşmada, OKAF ile üniversite öğrencilerinin yetenekleri ve niteliklerini geliştirdiklerini dile getirdi.

Gençlerin sektörle buluşmasında bunun gibi fuarların çok önemli olduğunu belirten Cinbir, "Samsun sanayiden turizme sahip olduğu potansiyeli harekete geçirme noktasında büyük bir çaba içindedir. Bu potansiyel harekete geçtiğinde istihdam edilecek çok gence ihtiyacımız olacak." dedi.

Samsun Üniversitesi Rektörü Mahmut Aydın, 8 üniversite ile 40'ın üzerinde kamu ve 130'un üzerinde nitelikli işgücü istihdam eden firma ile OKAF'24'te öğrencilerle bulaştıklarını dile getirdi.

Bu yılki fuarı planlarken Cumhuriyetin 100 yıllık geleneğinden ve geleceğinden ilham aldıklarını söyleyen Aydın, "Fuarımız, hepsi birbirinden kıymetli konu, sorun ve imkanlara dikkat çeken çok sayıda panelleri, atölye çalışmalarını, kariyer söyleşilerini, meslek etkinliklerini, kurum, firma tanıtım oturumlarını örnek olay çalışmalarını, iş görüşmesi simülasyonlarını ve yarışmaları içinde barındırmaktadır. Dünyanın dört bir tarafından, Amerika'dan, Avrupa'dan, Orta Doğu'dan ve ülkemizden kamu ve özel sektör alanlarında uzman isimler bizlerle birlikte olacaklar. Hedefimiz, Samsun'u ve Orta Karadeniz'i, genç yeteneklerin ve yenilikçi fikirlerin merkezi haline getirmek. İşte bu yüzden buradayız, güçlü bir gelecek inşa etmek için sizlerle birlikte çalışmaya hazırız." diye konuştu.

OMÜ Rektörü Yavuz Ünal ise son dönemde şartlara bakıldığında diplomanın tek başına iş görmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu fuarlar, diplomanın arkasında birtakım yeterliliklerin, daha doğrusu yeteneklerin geliştirilmesi ve bunun da ispatlanması gerektiğini bize öğreten önemli bir fırsat. Burada mümkün olduğu kadar sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli personelle ilişki kurması, daha sonra bunu staj ve istihdamla sürdürülmesi edilen bir şey. Öğrenciler, eğer kendi geleceğinizle alakalı nitelikli bir planlama yapıyorsanız bugün tam o gün. Bunu fırsat olarak değerlendirmeniz gerekiyor."

Açılışa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Turabi, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, belediye başkanları, sektör temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Samsun Sahra Sıhhiye Okulu Bando Takımı konser verdi.

- AA standı talep gördü

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