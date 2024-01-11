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        OKAF'24'te cezaevlerinde yapılan el işleri de sergilendi

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24)

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.01.2024 - 10:04
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        OKAF'24'te cezaevlerinde yapılan el işleri de sergilendi
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24)

        TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

        Fuarda Adalet Bakanlığının standı da yer aldı. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yer aldığı stantta, cezaevlerindeki el işi kurslarında mahkumlar tarafından üretilen ürünler tanıtıldı.

        Denetimli Serbestlik Müdürlüğü standında ziyaretçilere, ev hapsi verilenler için kullanılan cihazlar tanıtıldı, denetimli serbestlik süreci ve uygulamaları hakkında bilgi verildi.

        Fuarda, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından temsili duruşma da gerçekleştirildi. Böylece hukuk öğrencileri, süreci deneyimleme fırsatı buldu.

        Düzenlenen klavye yarışmasında da katılımcılardan, 90 kelimeyi 3 dakikada yazması istenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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