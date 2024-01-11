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        OKAF'24'te narkotik dedektör köpeği "Bogar" da tanıtıldı

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:24 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:24
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        OKAF'24'te narkotik dedektör köpeği "Bogar" da tanıtıldı
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'24) devam ediyor.

        TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

        Fuarda, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan narkotik dedektör köpeği "Bogar" da tanıtıldı.

        Alman çoban köpeği cinsindeki 11 yaşındaki Bogar, 8 yıldır Samsun'da görev yapıyor.

        Bogar, Samsun'a yurt dışından gelen konteyner, tır ve kargolarla havalimanındaki bagaj kontrollerinde görev alıyor.

        Ziyaretçiler, eğitmeni eşliğinde fuarda tanıtılan Bogar ile ilgili bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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