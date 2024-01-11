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        OKAF'24'te UMKE ekibi yaralıya müdahale tatbikatı gerçekleştirdi

        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24) sağlık ekibince tatbikat gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 15:53 Güncelleme: 11.01.2024 - 15:59
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        OKAF'24'te UMKE ekibi yaralıya müdahale tatbikatı gerçekleştirdi
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        Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinasyonunda, Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda (OKAF'24) sağlık ekibince tatbikat gerçekleştirildi.

        TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Amasya Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin yanı sıra Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası sponsorluğunda gerçekleştiriliyor.

        Ulusal Medikal Kurtarma Ekibince (UMKE), fuar alanında gerçekleştirilen tatbikatta, senaryoya göre, bir kişinin elindeki cep telefonunun patladığı ve bu kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Sağlık ekibince müdahale edilen yaralı, daha sonra hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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