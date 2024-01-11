Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Enes Güner (23) yönetimindeki 55 BF 855 plakalı hafif ticari araç, Kemal Paşa Mahallesi Süleymaniye Sokak'ta, Osman Yıldırım’ın (61) kullandığı 55 NF 320 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki 55 C 5414 plakalı servis minibüsüne de çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü ve aynı araçtaki Havva Yıldırım (61), Hasan Atik (74), Hatice Atik (74) ile hafif ticari araçta bulunan Keriman Güner (49) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

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