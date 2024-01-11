Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendisini yaralayan çocuk, tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 19:56 Güncelleme: 11.01.2024 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da pompalı tüfekle kazara kendini yaralayan çocuk hastaneye kaldırıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un Bafra ilçesinde pompalı tüfekle kazara kendisini yaralayan çocuk, tedavi altına alındı.

        İddiaya göre, Sarıköy Mahallesi'ndeki evlerinde C.S. (10), babasına ait ruhsatlı pompalı tüfekle uğraştığı sırada tüfek ateş aldı.

        Bacağından yaralanan C.S. ailesi tarafından özel araçla Bafra Devlet Hastanesine götürüldü.

        C.S. burada yapılan müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine sevk edildi. Çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Fatih Camii imamı ilk kez konuştu
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Cimbom, Sivas'ta takıldı!
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Gazzeli 85 hasta ve yaralı Türkiye'ye geliyor
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Mehmet ayan yazdı: Kırkpınar
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        MHP 55 başkan adayını daha açıkladı
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Kalça ameliyatı için Türkiye'ye gelen İngiliz hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Beşiktaş'ta Victor Ruiz açıklaması!
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Bitcoin, Nasdaq ve New York Borsası'nda
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"

        Benzer Haberler

        Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Samsun'da hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda "klavye şampiyonası" düzenlendi
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nda "klavye şampiyonası" düzenlendi
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Samsun'da sona erdi
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Samsun'da sona erdi
        Samsun'da kuşların "gökyüzündeki dansı" görüntülendi
        Samsun'da kuşların "gökyüzündeki dansı" görüntülendi
        Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısı arttı
        Ordu ve Tokat'ta yaban keçilerinin sayısı arttı
        OKAF'24'te UMKE ekibi yaralıya müdahale tatbikatı gerçekleştirdi
        OKAF'24'te UMKE ekibi yaralıya müdahale tatbikatı gerçekleştirdi