Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.K. yakalandı.

Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirilen C.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.