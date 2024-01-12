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        Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:54 Güncelleme: 12.01.2024 - 10:29
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        Samsun'da 12,5 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde 12,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde aranan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.K. yakalandı.

        Üst aramasında bir miktar sentetik uyuşturucu ve sentetik ecza hapı ele geçirilen C.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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