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        Samsun'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 11:43 Güncelleme: 12.01.2024 - 11:55
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        Samsun'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 234 av tüfeği fişeği ve 2 bin 278 tabanca fişeği ele geçirildi.

        Tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle S.A'ya 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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