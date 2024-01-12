Samsun'da bir evde silah ve mühimmat ele geçirildi Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evde yapılan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.A'ya ait evde ruhsatsız silah bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada 4 ruhsatsız av tüfeği, havalı tüfek, 234 av tüfeği fişeği ve 2 bin 278 tabanca fişeği ele geçirildi.

Tüfeklerin ruhsatsız olması nedeniyle S.A'ya 26 bin 474 lira idari para cezası kesildi.